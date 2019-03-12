Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Ankara'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

2 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının ziynet eşyalarının olduğu çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ankara'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının ziynet eşyalarının olduğu çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rabia Karaca, Selçuklu Mahallesi'ndeki evine girmek üzereyken ziynet eşyalarının olduğu çanta çalındı.

Karaca'nın ihbarı üzerine harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, kimliğini tespit ettikleri İ.A'yı Uğur Sokağı'nda çaldığı 15 bin 240 lira değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte yakaladı.

Zanlı, sorgulanmak üzere Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Selçuklu, Emniyet Müdürlüğü, Sincan, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Mansur Yavaş'tan Şikayetçi Olan Necmettin Kesgin'in Avukatı, Şule Çet'in Sanığının da Avukatı Çıktı

Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]