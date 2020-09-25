Başkentte 82 suç kaydi olan şüpheli gözaltina alındı - Son Dakika

Başkentte 82 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te aynı tarihte meydana gelen minibüs hırsızlığı olayları ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin 82 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül gecesi aynı mahalleden çalınan 2 minibüs ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde minibüslerden biri bulunarak sahibine geri verilirken olayla ilgili şüpheli Ferhat K. gözaltına alındı. Diğer minibüsü çalan ismin de Emre G. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ferhat K, emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, 82 suç kaydı olduğu öğrenildi.