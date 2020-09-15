Ankara'da hırsızlık yapan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Ankara'da gerçekleşen soygun olayıyla ilgili aranan Afganistan uyruklu zanlı İzmir'in Ödemiş ilçesinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyete pazarının yönetim katındaki çelik para kasasından 380 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu olayı Afganistan uyruklu M.A.K'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı takibe aldı.

Polis ekipleri, M.A.K'nın Eskişehir ve İstanbul'un ardından İzmir'in Ödemiş ilçesine geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde 41 bin 288 dolar ve 32 bin 240 lira ele geçirildiği belirtildi.