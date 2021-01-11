Ankara'da hırsızlık zanlısı 100 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı - Son Dakika

Ankara'da hırsızlık zanlısı 100 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı
11.01.2021 17:43
Ankara'da yaklaşık 100 saatlik kamera incelemesi sonucu kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.
Ankara'da yaklaşık 100 saatlik kamera incelemesi sonucu kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören'de 7 ayrı eve girip hırsızlık yapan şüpheli Ö.M, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 100 saatlik kamera incelemesinin ardından tespit edildi.
Bunun ardından yakalanan şüphelinin, çaldığı eşyaları evinde sakladığı belirlendi.
Evde ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.
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