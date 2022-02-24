Ankara'da Hocalı Katliamı'nın 30. yılı dolayısıyla çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, dünya kamuoyunun tüm kanıtlara rağmen Hocalı Katliamı'na karşı sessiz kaldığını söyledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Hocalı katliamının 30. yılı vesilesiyle çalıştay düzenlendi.

Mammadov, burada yaptığı açılış konuşmasında, çalıştayın bir anma töreni olmadığını; akademisyenlerin ve siyasetçilerin Hocalı ile ilgili fikirlerini paylaşacaklarını söyledi.

Hocalı Katliamı'nın 1992'de yaşandığını hatırlatan Mammadov, "Bu soykırım, tanıkların anlattıkları, video görüntüler ve gazetecilerin yazıları ile kanıtlanıyor. Tüm bu kanıtlara rağmen dünyadaki uluslararası kurumlar, politikacılar ve dünya devletlerinin parlamentoları sağır, kör ve sessiz kaldı." dedi.

Mammadov, Azerbaycan topraklarını 30 yıl işgal altında tutan Ermenistan'ın, 1 milyon insanın 30 yıl yurtlarından ayrı kalmasına neden olduğunu anlattı.

Hocalı Katliamı'nı yapan Ermeni politikacıların, bugün Türkiye'ye iftira attıklarını vurgulayan Mammadov, "1915 olaylarının 'soykırım' olduğunu iddia ederek, kendi devletlerinin iç ve dış siyasetinin önceliği haline getirerek işlerini sürdürüyorlar. Her yıl sözde 'soykırım'ın yıl dönümü öncesinde tüm sosyal medya mecralarında, dünya medyasında, dünya parlamentolarında bu konu gündeme getiriliyor ve hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a baskı aracı olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda akademisyenler ve hukukçular, katliama ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Çalıştayda ayrıca Hocalı Katliamı'na ilişkin fotoğraf sergisi de yer aldı.