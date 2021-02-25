Ankara'da Hocalı Katliamı şehitleri anıldı - Son Dakika

Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı nedeniyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği, "Hocalı Şehitlerini Anma" programı ve "Karabağ Zaferi Anıt Parkı" ağaçlandırma alanı inceleme gezisi düzenledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 1992'de Ermeni çetelerince katledilen 613 Azerbaycanlı şehidi rahmetle andı.

Her yıl bu anma toplantılarını hüzünlü yaptıklarını belirten İşler, bu yıl Karabağ'da yazılan destansı zaferden sonra "anma ile kutlama arasında gidiş-gelişin" söz konusu olduğunu söyledi.

İşler, Karabağ zaferinin büyük bir zafer olduğunu ifade ederek, "Bunun elbette ki önümüzdeki yıllarda yansımaları olacak. Bu zaferden dolayı Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum." dedi.

Bu savaş esnasında bütün dünyaya Türkiye ve Azerbaycan'ın et tırnak gibi adeta bütünleştiklerinin, tek millet iki devlet olduklarının bir kez daha gösterildiğini belirten İşler, dünyaya verilen mesajların da bu bakımdan son derece önemli olduğunu söyledi.

İşler, şöyle konuştu:

"Bizim tarihimizde soykırım yoktur, katliamlar yoktur. Bizim tarihimizde hoşgörü, adalet, insanlık vardır. Bunun örneği Balkanlar, Anadolu coğrafyası ve Kudüs'tür. Bizlerin yönettiği coğrafyada cami, kilise, sinagog hepsi yan yanadır. Bunu batılılar da kabul eder. Bunu başka bir ülkede, batıda göremezsiniz. Dolayısıyla Osmanlı'nın çekildiği yerlerde daha sonra, başta Balkanlar olmak üzere, Orta Doğu'da kan olmuştur, göz yaşı olmuştur, acı olmuştur.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyıla krizle başladı ama yaşadığımız sıkıntılardan ders çıkararak, özellikle iktidarımız döneminde Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde çok büyük projelere imza atıldı, büyük başarılar gerçekleştirildi. Türkiye olarak hem terörle mücadelede çok büyük mesafe katettik hem de kardeşlerimize, dostlarımıza aynı zamanda dostluğumuzun nişanesi olarak desteğimizi verdik."

İşler, Karabağ zaferinin 100 küsur yıllık Ermeni şımarıklığını sona erdirdiğini belirterek, "Bu zafer, Azerbaycan için de Türkiye için de çok büyük anlamlar ihtiva ediyor." dedi.

"Azerbaycanlı öğrencilerin üniversitemizde tahsil yapmalarını önemsiyorum"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da şehitleri her zaman yad edeceklerini dile getirerek, kendileri için zafer günü kutlamalarının başladığını belirtti.

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneğinin katkılarıyla üniversitelerinin en kıymetli yerinde müştemilatı olacak şekilde 9 dönümlük Karabağ Zaferi Anıt Parkı yapılacağını bildiren Aydınlı, "Üniversite olarak sadece bir alanımızı orman yapmakla kalmayıp bundan sonra bilimsel çalışmalarda, özellikle ikili iş birliklerinde Azerbaycanlı öğrencilerin üniversitemizde tahsil yapmalarını önemsiyorum." ifadesini kullandı.

"Burası Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin büyük simgesi olacak"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Hocalı Katliamı zamanında da kardeş Türkiye'nin kendilerinin hak sesini dünyaya duyurduğunu söyledi. Yakın zamandaki Azerbaycan'ın zaferinde de kardeş Türkiye'nin kendilerinin yanında olduğunu vurgulayan İbrahim, şunları kaydetti:

"Dostluk sonradan gelir ama kardeşlik sonsuzdur, doğaldır ve bu doğallığı da şahsen bir büyükelçi olarak hissettim. O kadar duygulandım ki hayatımın sonuna kadar belki o duygulardan çıkamayacağım. Biz aynı zamanda üniversiteye ve Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneğine çok teşekkür ederiz. Bu, sizin kalbinizden gelen histir, sizin bizim şehitlerimize verdiğiniz anlamdır ve bizim zaferimize verdiğiniz bir saygıdır. Siz aynı zamanda burada hem Hocalı'daki şehitlerimizi, şimdi de vatan savaşında verdiğimiz şehitlerimizin hatırasını yüksek tutuyorsunuz. Burası Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin büyük simgesi olacaktır."

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlementosu Milletvekili Sultan Mammadov da Hocalı Soykırımı kurbanlarının hatırasına yapılan bu anıtın iki devlet arasındaki kardeşliği ortaya koyduğunu ifade etti.

"Türkiye'deki en büyük Hocalı'ya, Karabağ'a ayrılmış anıt park alanı"

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği Başkanı Ahmet Baba ise "Karabağ Zaferi Anıt Parkı'nın Türkiye'de Hocalı'ya, Karabağ'a ayrılmış en büyük park alanı olduğunu" söyledi.

Parkta, 613 şehidin her biri için mavi ladin ve mavi selvi diktiklerini bildiren Baba, "Kardeşlerimizin bizim topraklarımızda, bizim bağrımızda birer fidan olarak yaşamalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Program sonunda katılımcılara Karabağ Zaferi Anıt Parkı projesini anlatan video izletildi ve daha sonra şehitler için ağaçlandırılan alan incelendi.

Anma etkinliğine Azerbaycan Haydar Aliyev Fonu yöneticileri, akademisyenler ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da katıldı.