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Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi - Son Dakika

Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi

03.07.2021 16:40

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşanan ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, paniğe sebep oldu. Hortum anı, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde, yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi. Yerden metrelerce yükseğe çıkan hortum, paniğe neden oldu.

10 DAKİKA ETKİLİ OLDU

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle hasar meydana gelmediği öğrenildi. Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı.

KENTTE SAĞNAK DA ETKİLİ OLDU

Öte yandan kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak da etkili oldu. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya'da etkili olan yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer dolu da yağdı.

Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi

Hortum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi - Son Dakika


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