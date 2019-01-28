Ankara'da Hurda Araçlar Toplanmaya Devam Ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, en fazla 1997 yılı olup eski ve hurda taşıtları teslim alma işlemlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, en fazla 1997 yılı olup eski ve hurda taşıtları teslim alma işlemlerini sürdürüyor. Hurda araç teslim süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması sonrasında başvuru sayısında da artış yaşandı.



Çevre kirliliği başta olmak üzere, eski teknoloji ile üretilmiş ve trafik akışının yavaşlamasına sebebiyet veren, yakıt tasarrufu gibi birçok konuda dezavantajı bulunan eski ve hurda araçlar toplanmaya devam ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin topladığı araç sayısı bin 277'ye ulaşırken, 2018 yıl sonu itibariyle hurda araçlarını vermek için başvuranların sayısı bin 390'u buldu. Hurda araç teslimi, Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü bünyesinde Etimesgut'ta kurulan araç teslim yerine bedelsiz olarak yapılıyor. 1998 model ve 16 yaş arası araçlarını teslim eden mükellefler, yeni araç alımlarında ÖTV indiriminden yararlanabilirken, 1997 model ve daha eski araçlarını teslim edenler hem ÖTV indirimi hem de vergi affından faydalanıyor.



ÖTV indirimi için noter müracaatı



ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen mükelleflerin notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması gerektiği ve motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi gerektiğine yetkililerce dikkat çekildi. Başvurular devam ederken, araç sahiplerinin, noterden belgelerini aldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor. - ANKARA

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