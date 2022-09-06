Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın - Son Dakika
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Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın

06.09.2022 14:53
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangınANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hurdacılar sitesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hurdacılar sitesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında ilçedeki Hurdacılar Sitesinde plastik ve hurda malzemelerin bulunduğu hurdacıda çıktı. Açık alanda bulunan plastik hurda malzemeler, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Plastik maddelerin yanması nedeniyle gökyüzünde oluşan yoğun duman Ankara'nın birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Ankara Valisi Vasifp Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Yangın yeri

- Ekiplerin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Burak TEKİN-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Plastik, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın - Son Dakika

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