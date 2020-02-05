Ankara'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu - Son Dakika

Ankara'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

6 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol ayrımı işaret levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

Ankara'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol ayrımı işaret levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gaim Çulha idaresindeki 06 DU 9279 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde Keçiören istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydınlıkevler yol ayrımı levha direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen ve alev alan otomobilin sürücüsü kabin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıyı sıkıştırdığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri aynı zamanda alev alan otomobili de söndürmeye başladı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:02 Kaynak: İHA
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