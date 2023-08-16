Ankara'da Husumetli Olduğu Kayınbiraderlerini Öldüren Enişte Teslim Oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, daha önceden husumetli olduğu 2 kayınbiraderini silahla öldüren enişte, olayın ardından teslim oldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedenlerini Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

2 KAYINBİRADERİNİ KONUŞMAK İÇİN BOŞ ARAZİYE ÇAĞIRDI

Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, enişte Kamil K. (52), daha önceden husumetli olduğu 2 kayınbiraderini konuşmak için boş araziye çağırdı. Aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşanan arbedenin ardından enişte, kayınbiraderi Nuh Bozbuğa ve Ali Bozbuğa'ya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.

CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can veren iki kardeşin cansız bedenleri savcının inlemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayın duyulmasının ardından cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi.