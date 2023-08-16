Ankara'da Husumetli Olduğu Kayınbiraderlerini Öldüren Enişte Teslim Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Husumetli Olduğu Kayınbiraderlerini Öldüren Enişte Teslim Oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:29

Ankara'nın Sincan ilçesinde, daha önceden husumetli olduğu iki kayınbiraderini silahla öldüren enişte, olayın ardından polise teslim oldu. Enişte, kayınbiraderleriyle boş arazide yaşanan arbedenin ardından tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçmıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kardeşin cansız bedenlerini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, daha önceden husumetli olduğu 2 kayınbiraderini silahla öldüren enişte, olayın ardından teslim oldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedenlerini Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Tartışmada kan aktı! Enişte konuşmak için boş araziye çağırdığı iki kayınbiraderini vurarak öldürdü

2 KAYINBİRADERİNİ KONUŞMAK İÇİN BOŞ ARAZİYE ÇAĞIRDI

Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, enişte Kamil K. (52), daha önceden husumetli olduğu 2 kayınbiraderini konuşmak için boş araziye çağırdı. Aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşanan arbedenin ardından enişte, kayınbiraderi Nuh Bozbuğa ve Ali Bozbuğa'ya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.

Tartışmada kan aktı! Enişte konuşmak için boş araziye çağırdığı iki kayınbiraderini vurarak öldürdü

CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can veren iki kardeşin cansız bedenleri savcının inlemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartışmada kan aktı! Enişte konuşmak için boş araziye çağırdığı iki kayınbiraderini vurarak öldürdü

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayın duyulmasının ardından cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA
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Adli Tıp Kurumu, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Husumetli Olduğu Kayınbiraderlerini Öldüren Enişte Teslim Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Husumetli Olduğu Kayınbiraderlerini Öldüren Enişte Teslim Oldu - Son Dakika
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