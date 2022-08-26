Takipli cinayetin sanıklarına müebbet istemi - Son Dakika
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Takipli cinayetin sanıklarına müebbet istemi

26.08.2022 12:40
Takipli cinayetin sanıklarına müebbet istemi

ANKARA'da, husumetlilerini araçla takip edip, meydana gelen kaza sonrası kaçarken peşine düştükleri Aykut Danacı'yı (26) pompalı tüfekle öldürerek, Abdulkadir D.'yi de yaralayan Ünal Layık (33), Halil Layık (39) ve Soner Çetinkaya (20) hakkında iddianame hazırlandı.

ANKARA'da, husumetlilerini araçla takip edip, meydana gelen kaza sonrası kaçarken peşine düştükleri Aykut Danacı'yı (26) pompalı tüfekle öldürerek, Abdulkadir D.'yi de yaralayan Ünal Layık (33), Halil Layık (39) ve Soner Çetinkaya (20) hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 'kasten öldürme' ve 'yaralama'dan müebbet istendi.

Olay, 3 Kasım 2020'de Mamak ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapan Ünal Layık, ağabeyi Halil Layık ve Soner Çetinkaya, aynı bölgede uyuşturucu satan Aykut Danacı ve Abdülkadir D. ile tartıştı. Tartışma sonrası Aykut Danacı ve Abdülkadir D., 06 BCP 315 plakalı otomobile binerek, kaçtı. Ünal Layık, Halil Layık ve Soner Çetinkaya da başka araçla Aykut Danacı ve Abdülkadir D.'yi takip etmeye başladı. Otomobilin arkasından ateş eden 3 kişi, şoför koltuğunda oturan Danacı'yı yaraladı. Bir süre daha devam eden takibin ardından Danacı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. 3 şüpheli, kaza sonrası araç içinde sıkışan Danacı'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra Abdülkadir D.'yi de yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Layık kardeşler ile Soner Çetinkaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sanıklar için 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklara yardım ettiği tespit edilen Musa Yiğit (28) hakkında da 'suçluyu kayırma'dan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Kaynak: DHA

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