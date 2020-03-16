Ankara'da huzurevinde koronavirüs tedbirleri anlatıldı - Son Dakika

ANKARA'da, huzerevlerinde kalanlara koronavirüse karşı almaları gereken önlemler anlatıldı.

Başkent'te, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 10 huzurevinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda, dezenfekte edilen huzurevlerine giriş ve çıkışlar mecburi olmadıkça yasaklandı. Sağlık görevlileri tarafından 4 saatte bir ateşi ölçülen huzurevi sakinlerine, ayrıca koronavirüse karşı almaları gereken tedbirlere ilişkin eğitim verildi.

'GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI MECBURİ OLMADIKÇA YASAKLADIK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı, Seyranbağları Huzurevinde yapılan çalışmaları takip etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'un talimatlarıyla alınan tedbirleri huzurevlerinde uygulamaya başladıklarını kaydeden Daldallı, şöyle konuştu:

"Huzurevlerimize giriş ve çıkışları mecburi olmadıkça yasakladık. Dışarıdan ziyaretçi almama konusunda hassasiyetimizi gösteriyoruz. Yaşlılarımızın her 4 saatte bir ateş ölçümlerini yaparak kontrollerini yapıyoruz. Ortak kullanım alanlarını sık sık temizliyoruz. Çalışanlarımızın giriş ve çıkışlarda ateşleri ölçülerek onlara da hem yaşlılarımızı hem de kendilerini koruma konusunda eğitimler vererek dikkat etmelerini sağlıyoruz."

Huzurevi sakinlerinden Nezahat Şenfilo (78) alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Dezenfekte edilmedik hiç bir yer yok. Her 4 saatte bir hemşireler ateşimizi ölçüyor. Alınan tedbirlerden dolayı çok memnunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İl Müdürü Daldallı ile röportaj

-Yaşlıların ateş ölçümü

-Temizlik çalışmaları

-Dezenfekte Çalışmaları

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,