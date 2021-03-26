Ankara'da ibadethane dezenfekte işlemleri devam ediyor - Son Dakika

Ankara'da ibadethane dezenfekte işlemleri devam ediyor
26.03.2021 14:56
Ankara Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ibadethanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ibadethanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Beypazarı'nda vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için çalışan ekipler, cami ve mescitlerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camları temizliyor. İlçe sakinlerinin ibadetlerini daha steril bir ortamda yerine getirmeleri adına ilçede bulunan camiler ve mescitlerde de ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılmaya devam ediliyor. - ANKARA
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