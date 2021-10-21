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ANKARA'DA İÇ MİMARLIK FİRMASI MOVE İÇ MİMARLIK - Son Dakika

ANKARA'DA İÇ MİMARLIK FİRMASI MOVE İÇ MİMARLIK

21.10.2021 14:15
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ANKARA'DA İÇ MİMARLIK FİRMASI MOVE İÇ MİMARLIK

Ankara'da İç Mimarlık Firması Move İç Mimarlık, sektörel bilgi ve birikimi ile iş ve yaşam alanlarındaki akustik dengeyi korumaya devam ediyor.

Ankara'da İç Mimarlık Firması Move İç Mimarlık, sektörel bilgi ve birikimi ile iş ve yaşam alanlarındaki akustik dengeyi korumaya devam ediyor. Nitelikli insan kaynağı ile danışanlarının beklentilerini daima en üst düzeyde tutan Move Mimarlık, sunduğu iç mimari hizmetleri ile iş ve yaşam alanlarına karakteristik bir hava katıyor. Markanın Kurucusu Barış KÜPÇÜ, sondakika.com okuyucuları için mekanların iç dekorasyonları ile ilgili tüyolar paylaştı. Barış KÜPÇÜ, okuyucularımız için şu tüyoları verdi:

İç Mimarlık Bir Sanattır

İç mimarlık, sanat ile zanaatın kesişim noktasında bulunur. Bu nedenle iç mimarlık hizmetleri bir iş olmaktan daha çok, yaşam alanlarına birer kimlik oluşturmalıdır. Sıfırdan bir ev döşeyecekler, öncelikle evin karakterini belirlemelidir. Bu ev nasıl bir ruha sahip olacak? Minimalist, endüstriyel, modern, klasik ve veya tamamen kendi hayal gücünüz ile uyumlu olan bir tarz oluşturabilirsiniz. Metrekaresi ne olursa olsun her evin ferah görünmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle evinizde tercih edeceğiniz eşyaların niceliğinden çok niteliğine dikkat etmelisiniz. Her bir köşede farklı bir aksesuar kullanmak, bir eşya yığını oluşturur. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Bir gün, ünlü bir ressam öğrencilerine güzelin tanımını sorar. Herkesin ortak olarak kanıya vardığı bir güzellik algısı tarif edilir. Ressam, öğrencilerinden güzel olarak algılanan ortak özellikleri resmetmelerini ister. Bunun üzerine öğrenciler saçlarından gözlerine, burnundan dudaklarına kadar her bir detayda en güzel olanı resmeder ve ortaya bir canavar çıkar. Ev dekorasyonu da tıpkı bu hikayedeki gibi bir kompozisyon gereksinimi ister. İç mekan dekorasyonlarında bütünden parçaya doğru gitmek en doğru seçenektir. Çok beğenerek satın aldığınız parçalar bir araya geldiğinde estetikten uzak bir görünümün oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu noktada iç mimarlık firmalarından destek almak sizin için en doğru seçenek olabilir.

Ankara'da İç Mimarlık Firması Öneriyor

Ankara'da iç mimarlık firması olarak faaliyetlerini sürdüren, Londra merkezli European Property Awards Interior Design 2020-2021 ödülüne https://movemimarlik.com.tr/tr/oduller-829 sahip olan Move Mimarlık'ın Kurucusu Barış KÜPÇÜ, dekorasyon için fikir almak isteyen okuyucularımız için şu şekilde devam etti: Yüksek tavanlar, iç mekanların daha ferah görünmesine yardımcı olur. Ancak günümüzde tüm iç mekanlarda yüksek tavana rastlamak mümkün değildir. Duvarlarda yükseklik algısı oluşturmak için, yükseklik algısı oluşturmak istediğiniz duvarı dik çizgilerle kaplatabilir veya boyatabilirsiniz. Dikey çizgiler, odanın perspektifini değiştirmek ve görsel algı yönlendirmek için duvarlarınızda önemli bir kurtarıcı olacaktır. En küçük odaların bile katbekat büyük görünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz en düşük maliyetli yöntem ise aynalardır. Ayna, bir odanın çok daha ferah ve büyük görünmesine yardımcı olabilir. Sadece oda içlerinde değil, koridorlarda da tercih edebileceğiniz aynaları koridor bitimde yerleştirdiğinizde önünüzde bir koridor mesafesi kadar daha mesafe olduğu algısı oluşturabilirsiniz. Hem ışığın yansıtılması hem de görsel illüzyon oluşması için tercih edebileceğiniz aynalar, özellikle küçük metrekareli alanlar için oldukça avantajlıdır.

Ankara'da İç Mimar Tüyoları

Ankara'da iç mimar tüyoları sunan Move Mimarlık Kurucusu Barış KÜPÇÜ, iç mimarlıkta müşteri memnuniyetinin hizmet arzının önemli bir noktası olduğuna dikkat çekti. ISO 10001'a sahip olan https://movemimarlik.com/ uluslararası standartlara tabi olan bu sertifika ile müşteri memnuniyeti yönetim kurallarını kusursuz bir şekilde uyguluyor. Tasarım, geliştirme, uygulama ve sürdürme konusunda bir rehber olarak sektörünü temsil eden Barış KÜPÇÜ, okuyucularımız için sunduğu iç mimar tüyolarına şöyle devam etti: Alanlarda hafiflik hissi oluşturmak istiyorsanız zemine de dikkat etmemiz gerekir. Geniş ahşap zeminler, iç mekanlarda hafiflik algısı oluşturur. Pastel rengindeki kilimler veya halılarla zenginleştirebileceğiniz açık renkli zeminler, iç mekanlarda hafiflik algısı oluşturmak isteyenler için idealdir. Eğer dar bir eviniz varsa ve odanızın daha büyük görünmesini istiyorsanız oturma alanınıza en uzak olan duvarı çok baskın bir renkle boydan boya boyayarak odağın belirli bir noktaya çekilmesini sağlayabilirsiniz. Diğer üç duvarı beyaza boyayarak koyu renkli duvarın ön plana çıkması, odanızın daha büyük görünmesine yardımcı olacaktır. İç mekanların olduğundan çok daha büyük görünmesi için üç boyutlu baskılardan da faydalanabilirsiniz. Odanın bir duvarını boydan boya üç boyutlu duvar kağıtlarıyla kaplatarak cesur ve dikkat çekici tasarımlara imza atabilirsiniz. Yaratıcılıktan korkmayanların tercihi olan üç boyutlu duvar kağıtları ortam ambiyansından başarılı sonuçlar almanızı sağlar. Siz de iş ve yaşam alanlarınıza özgün bir karakter katmak ve ortamın istediğiniz akustiğe sahip olmasını istiyorsanız iç mimari hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede hem zaman kaybetmez hem de profesyonel bir bakış açısıyla günün büyük bölümünü geçirdiğiniz alanların çok daha verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika ANKARA'DA İÇ MİMARLIK FİRMASI MOVE İÇ MİMARLIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA'DA İÇ MİMARLIK FİRMASI MOVE İÇ MİMARLIK - Son Dakika
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