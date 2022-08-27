Ankara'da gecekondu yangında küle döndü - Son Dakika
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Ankara'da gecekondu yangında küle döndü

27.08.2022 23:44
Ankara'da gecekondu yangında küle döndü

ANKARA'da içerisinde oturan kimsenin bulunmadığı ahşap gecekondu, çıkan yangında itfaiyenin müdahalesine rağmen küle döndü.

ANKARA'da içerisinde oturan kimsenin bulunmadığı ahşap gecekondu, çıkan yangında itfaiyenin müdahalesine rağmen küle döndü.

Yangın saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi üzerinde bulunan ahşap boş gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamayacak hale geldi. Evin kullanılmıyor olmasından dolayı her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgli inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Altındağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da gecekondu yangında küle döndü - Son Dakika
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