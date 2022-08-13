Ankara'da komşularına taş atıp hakaret ettiği iddia edilen kadın, gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da komşularına taş atıp hakaret ettiği iddia edilen kadın, gözaltına alındı

13.08.2022 03:27
Ankara'da komşularına taş atıp hakaret ettiği iddia edilen kadın, gözaltına alındı

ANKARA'da, iddiaya göre komşularına, mahalledeki çocuklara ve arabalara taş atan ve küfür eden S.T. isimli kadın, akşam saatlerinde mahallelinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da, iddiaya göre komşularına, mahalledeki çocuklara ve arabalara taş atan ve küfür eden S.T. isimli kadın, akşam saatlerinde mahallelinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi üzerindeki binalarda yaşayan vatandaşlar, komşuları S.T.'nin sürekli olarak oturduğu evin camından kendilerine taş attığı, kendisini uyaranlara küfürler ettiği ve çocuklara tehditler savurduğu iddiası ile akşam saatlerinde bir araya geldi. Komşuların şikayetleri üzerine kalabalığın bulunduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.T.'nin evinin önünde toplanan kalabalık, uzun süre slogan atarak S.T.'nin binadan gitmesini istedi. Emniyet ekipleri,  kalabalığı dağıtmaya çalışırken, şikayetler üzerine de S.T.'yi gözaltına aldı.

'CANIMIZA TAK ETTİ'

Mahalle sakinlerinden Ayşe Samur, S.T.'nin çocuğuna taş attığını söyleyerek "Bize yapmadığı yok. Çocuklarımıza, kocalarımıza, komşularımıza laf atıyor, tahrik ediyor, hakaret ediyor. Kovaya taş dolduruyor camdan onları atıyor. Benim çocuğumun kafasına bile kaç kere şişe attı. Tutkal alıyor arabaları tutkallıyor. Burnumuzdan getiriyor, her gün taş, her gün taş. Sabah altıda müzik çalıyor. Canımıza tak etti" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ PARKTA OYNAYAMIYOR'

S.T.'nin komşularından Ferhan Özdemir, S.T. hakkında şikayette bulunduğunu belirterek "Bizim 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız parkta oynayamıyor, taşlıyor. Bizim burada oturan ne kadar insan varsa herkes şikayetçi, herkesin bir davası var. Bugün benim arabamı taşlıyor, 5 yaşında çocuğum var çocuğuma taş atıyor. 15 tane arabanın camını kırdı" ifadelerini kaydetti.

'BİNA OLARAK İMZA TOPLADIK'

Apartman sakinlerinden Tuncay Kabaca ise S.T.'nin apartmandan gönderilmesi için imza topladıklarını aktararak "Bizler de binaca, yönetim olarak toplandık, avukat tuttuk, şikayette bulunduk tahliyesi için. Bina olarak 30 tane imza topladık gönderilmesi için" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da komşularına taş atıp hakaret ettiği iddia edilen kadın, gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da komşularına taş atıp hakaret ettiği iddia edilen kadın, gözaltına alındı - Son Dakika
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