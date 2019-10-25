Son Dakika Haberleri: Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yemek ve ekmek dağıtıldı
Son Dakika Güncel Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yemek ve ekmek dağıtıldı

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yemek ve ekmek dağıtıldı

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlatılan "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında çok sayıda kişiye sıcak AŞ ve ekmek dağıtıldı.

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yemek ve ekmek dağıtıldı, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlatılan "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında çok sayıda kişiye sıcak AŞ ve ekmek dağıtıldı.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından "Yalnız Değilsiniz" projesi başlatıldı.

Bakıma muhtaç, engelli vatandaşlara yönelik başlatılan projeyle çok sayıda vatandaşa sıcak AŞ ve ekmek dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Murat Kahraman, İŞKUR destekli aşçılık kursu eğitici ve kursiyerleri tarafından pişirilen yemekleri evlerinde vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Evlerinde insanları zaman zaman ziyaret ederek destek vereceklerini belirten Kahraman, "Yardıma ihtiyacı olan insanların temizlik ve kişisel bakımlarını da yerine getireceğiz." dedi.

Yardım alan yaşlılar ise başlatılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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