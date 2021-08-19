Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev ile bir tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Dağşeyhler Mahallesi'nde bir ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan taraftaki eve ve buğday depolanan ambara sıçradı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, ahırdaki inekleri tahliye etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri, yapılar ahşap olduğu için hızla büyüyen alevleri güçlükle kontrol altına alabildi. Ekipler daha sonra soğutma çalışmasına başladı.

Söz konusu evler ile ambarın kullanılamaz hale geldiği yangında, kilerde bulunan 10 buzağının telef olduğu belirlendi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk müdahale sırasında yangının büyümesini önlemek için büyük çaba gösterdiklerini ancak alevlerin binaları sardığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.