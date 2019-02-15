Son Dakika Haberleri: Ankara'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 12 Gözaltı

Ankara'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 12 Gözaltı

1 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kadın tabancayla vurularak yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 12 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kadın tabancayla vurularak yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullandığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, havaya rastgele ateş açılması sonucu kimliği henüz bir kadın yaralandı, bir evin de camları kırıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:34 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa
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