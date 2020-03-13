Ankara'da iki avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da iki avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da iki avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Ankara'da haciz işlemine giden iki avukatı bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da iki avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ankara'da haciz işlemine giden iki avukatı bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, haciz işlemi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak, şüpheli Bekir K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Baş ile Çakmak tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli Bekir K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesine getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

İstanbul, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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