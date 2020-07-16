Ankara'da iki ayrı mentorluk programı açıldı - Son Dakika

Ankara'da iki ayrı mentorluk programı açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2016-2017 yıllarında uygulanan "Ankara Girişim Projesi" kapsamında kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi"nin ildeki girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye devam ettiğini ve iki ayrı mentorluk programı açıldığını bildirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı, 2016-2017 yıllarında uygulanan "Ankara Girişim Projesi" kapsamında kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi"nin ildeki girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye devam ettiğini ve iki ayrı mentorluk programı açıldığını bildirdi.


Ankara'nın ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere hazırlanan "Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi" sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürütülen mentorluk programları çıktıları doğrultusunda Ankara'da girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut "mentor havuzu"nun genişletilmesi ve en düşüğü prototip aşaması olmak üzere büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıkları altında iki ayrı mentorluk programı oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası birçok alanda öncelikli konulardan biri olan kadın girişimciliği teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayrı bir başlık altında ele alındı. Mentorluk programları kapsamında girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi, mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması ve değer zinciri oluşturulması, verilecek eğitimlerle girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin arttırılması, girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi, TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanması şeklinde faaliyetler yürütülecek. Tüm bu faaliyetler ile TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı ve Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı kapsamında Ajans, girişimcilerin bulunduğu her düzey için farklı mentorluk yaklaşımı benimseyen, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer oluşturan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden etkin bir program yürütmeyi amaçlıyor. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara'da iki ayrı mentorluk programı açıldı - Son Dakika Ekonomi
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