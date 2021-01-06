Ankara'da iki ayrı suçtan aranan zanlılar, 175 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı - Son Dakika

Ankara'da iki ayrı suçtan aranan zanlılar, 175 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Ankara\'da iki ayrı suçtan aranan zanlılar, 175 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Son Güncelleme: 06.01.2021 09:25

ANKARA'da iki ayrı adreste kasten adam yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karışan 2 zanlı, polisin toplam 175 güvenlik ve Mobese kamerasına ait 263 saatlik kayıtları izlemesi sonucu yakalandı.

ANKARA'da iki ayrı adreste kasten adam yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karışan 2 zanlı, polisin toplam 175 güvenlik ve Mobese kamerasına ait 263 saatlik kayıtları izlemesi sonucu yakalandı.

Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 17 Kasım ve 29 Aralık'ta kasten adam yaralama, nitelikli yağma suçlarına karışan M.M. ve S.E., firar ederek kayıplara karıştı. Olay sonrası olası güzergahlardaki Mobese, ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, toplam175 kamera kaydından oluşan 263 saatlik görüntüleri incelemeye aldı. Ekiplerin titiz takibi sonucu olaya karışan M.M. ve S.E., 3 Ocak'ta yakalandı.

SUÇ MAHALLİNE OTOSTOP ÇEKEREK GİTTİLER

Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, suça karışan M.M. ve S.E.'nin, olay öncesi sabah saatlerinde buluşarak plan yaptıkları, suç mahalline ise otostop çekerek gittikleri bildirildi. Polis ekiplerinin 3 Ocak sabahı yaptıkları operasyonla yakalanan 2 zanlının üzerlerinde, olay sonrası kaçış planını gösteren çizelge ve suç işledikleri beyzbol sopası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, 4 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da iki ayrı suçtan aranan zanlılar, 175 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı - Son Dakika
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