Ankara'da iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı.

İlk Kaza, gece geç saatlerde Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Muhlis Yıldırım yönetimindeki 06 HA 7561 plakalı otomobil, Fatih Caddesi üzerinden Ulus istikametine giderken Kalaba mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle telefon direğini yerinden sökerek yol kenarındaki kayalıklar ile elektrik direği arasında sıkışan otomobildeki araç sürücüsü Yıldım ile otomobilde bulunan Eylül Ayyıldız, Sibel Kayaslan ve Cevdet Yıldırım yaralandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları, yaralanan kişileri otomobilden çıkararak polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Öte yandan ikinci kaza ise gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Emre Acar'ın kullandığı 06 ERR 11 plakalı otomobil, cadde üzerinde Gaziosmanpaşa istikametine giderken virajı alamayarak refüjde bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönerek bir süre sürüklenen otomobil, 25 metre ileride durabildi.

Kazanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan Burcu Baltacı yaralanırken, otomobil sürücüsü Acar ise ayakta tedavi edildi.

Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)