Ankara'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ali Ersoy Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.'nin aralarında bulunduğu iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Gökhan E., Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Bedirhan Ş., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Ömer Ş.'de başına aldığı darbeyle yaralandı. Gökhan E.'nin aralarında bulunduğu grup olay sonrası kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Bedirhan Ş.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Altındağ, Taşdelen, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:59 Kaynak: DHA

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