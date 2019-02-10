Son Dakika Haberleri: Ankara'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Ankara'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ankara'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis bir kişiyi, olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fındıklı Sokak'ta karşılaşan 2 grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri silahını çıkartıp rastgele ateş açtı, Halil İbrahim G. ile Burak A. vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Halil İbrahim G.'yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı Burak A.'yı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, bir kişiyi olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Olay yeri şerit çekilerek kapatılırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Yaralıların görüntüsü

-Yaralıların Ambulansla götürülmeleri

-Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKAR- DHA - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:05 Kaynak: DHA

Polis, Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı 6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 03:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]