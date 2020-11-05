Ankara'da 2 halk otobüsü çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

ANKARA Kızılay'da, özel halk otobüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsüne kavşakta çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağı'nda yaşandı. İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü, Kızılay kavşağında Hüseyin T. kontrolündeki 06 BU 7068 plakalı EGO otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle EGO otobüsü refüje çıktı, otobüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,-