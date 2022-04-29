Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

29.04.2022 09:47

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.M.D idaresindeki 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.Ç.'nin kullandığı otomobil yan yatarken, Y.M.D idaresindeki otomobi ise yön levhasına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, sürücüler S.Ç., Y.M.D ve 06 CIE 136 plakalı otomobildeki Y.S.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Kazaya karışan otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz-İHA)

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Otomobil, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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