Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
1 saat önce
ANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:36 Kaynak: DHA
ANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Keçiören
ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi Kayı Caddesi üzerinden, Ovacık
istikametinde ilerleyen henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AG 296 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 06 BGN 898 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 06 AG 296 plakalı otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Ankara
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