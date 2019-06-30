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Ankara'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

56 dakika önce

Ankara'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralıANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
ANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi Kayı Caddesi üzerinden, Ovacık istikametinde ilerleyen henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AG 296 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 06 BGN 898 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 06 AG 296 plakalı otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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