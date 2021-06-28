Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çubuk - Karagöl grup yolu Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Hamza Demir yönetimindeki 06 LKK 96 plakalı otomobil ile Erdal Özbek idaresindeki 06 FFR 56 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Hamza, Meryem Şura ve Ümit Demir ile diğer araçta bulunan Sami ve Ceren Özbek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.