Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı - Son Dakika

Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı
1 saat önce
Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandıANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş 2 tarihi konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş 2 tarihi konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Anafartalar Mahallesi'nde Yahudi Mahallesi olarak bilinen yerdeki terk edilmiş tarihi konakta, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Ahşap konaktaki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki konağa da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangının ardından, iki tarihi konak da kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı