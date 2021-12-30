Ankara'da iki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda malzeme ile yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'ndeki devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen F.A. ve A.C.K. isimli şahısların üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu iki şahsın üzerinden 16 adet suboxone hap ele geçirildi. 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Bir diğer operasyonda ise ekipler Atayurt Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri jandarma uygulamasında şüpheli hareketler sergileyen D.S.'nin üstünü aradı. Üst araması sonucu D.S.'nin üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ve satışı hazır halde 5 adet uyuşturucu madde niteliğindeki haplar ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 300 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış aparat, 25 adet uyuşturucu kullanılmış folyo ve içeriği tespit edilemeyen 9 poşet halinde toz madde ele geçirildi. Yakalanan D.S. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ANKARA