Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı - Son Dakika

Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı

21.10.2020 20:54

Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için bin 520 avukatın imzası toplandı.

Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı

ANKARA - Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için bin 520 avukatın imzası toplandı.

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Ankara'da bir araya gelen 10 hukuk derneği de Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için 21 Ağustos'ta Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruda bulundu.

Yeni baronun kurucular kurulu üyesi avukat Eyüphan Korkmaz, ikinci baronun kuruluş süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu aslında yılların bir sorunu. Buradaki temel sorunlardan bir tanesi alternatif bir baroya ihtiyaç var mıydı veya temsil olunamayan meslektaşlarımız kendilerini ifade edecekleri uygun baro imkanları var mıydı? Nihayetinde Meclis tarafından çıkan bir yasa neticesinde bir tercihli baro seçeneği meslektaşlarımızın önüne geldi. Biz de bu seçenek karşısında Ankara'daki 10 hukuk derneği olarak bir araya gelerek bir ihtiyaç var mı, yok mu bunu sosyolojik olarak sorguladık. Ankara'da ikinci bir baro hadisesinin sağlıklı olacağı, mesleğe ve meslektaşlara ciddi katkı sunacağı inancıyla 21 Ağustos'ta bu yola çıktık" diye konuştu.

20 yılı aşkın süredir avukatlık mesleğini icra ettiğini anlatan Korkmaz, her geçen zaman dilimi içerisinde avukatlık mesleğinin ciddi manada kan kaybettiğini müşahede ettiğini söyledi. Mesleğe çok sayıda yeni avukatın katıldığını ancak iş sahasının aynı oranda genişlemediğini dile getiren Korkmaz, "Bir çok farklı sorunlar söz konusuydu. Bunların bir kısmı yargı paketi ile halloldu ama nihayetinde şu an meslektaşlarımızın ciddi ekonomik sorunları söz konusu. Pandemi sürecinde bu zirve yapmış durumda. Artık kangren haline gelmiş olan bu sorunların bir şekilde alternatiflerle değerlendirilmesi, sorunların çözümü noktasında muhataplarla çatışma yerine işbirliği içerisinde bu sorunlara çözüm bulabilir miyiz düşüncesiyle biz bir araya geldik. Burada en temel unsurlardan biri mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümü noktasında ne yapabiliriz bu önemli bir değer. Biz rakip değiliz ama rekabetin ve işbirliğinin ciddi manada mesleğe katkı sunacağı inancıyla yola çıktık" şeklinde konuştu.

Korkmaz, "Şu ana kadar mevcut ihtiyaç duyulan 2 bin sayısının üç çeyreğini aşmış vaziyetteyiz ve son çeyreğe geldik. İstanbul'da 50 bin kadar meslektaşımız var ve yüzde 4'lük bir oran yeterli oluyor. Biz şu an yüzde 7 civarında bir oranı yakalamış olmamıza rağmen gerekli olan 2 bin sayısını henüz yakalamadık. İnşallah bunu çok kısa bir süre içinde tamamlayıp baroyu inşa etmek istiyoruz. Şu an bin 520 bandındayız. Her gün yaklaşık 50 ile 100 arasında meslektaş katılımı söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı
Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı
Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı
Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı

Zahit Şeyhanoğulları, Resmi Gazete, Ankara, Hukuk, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi
Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı         
21:04
İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı         
20:26
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim         
20:01
Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor         
19:48
Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı         
19:29
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 21:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei