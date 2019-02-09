Son Dakika Haberleri: Ankara'da İlk Tanzim Satış Çadırları Kuruldu

Ankara'da İlk Tanzim Satış Çadırları Kuruldu

33 dakika önce

BELEDİYELERİN uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktalarından ilki Ankara'da kuruldu.

Ankara'da İlk Tanzim Satış Çadırları Kuruldu, System.String[]
BELEDİYELERİN uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktalarından ilki Ankara'da kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan tanzim satış noktasında, pazartesi gününden itibaren 7 çeşit sebze uygun fiyata satılacak.

Belediye görevlileri tarafından kurulan tanzim satış noktasında hafta içi hergün sebze satışı yapılacak. 'Halk sebze, üreticiden tüketiciye', 'Enflasyonla topyekun mücadele' pankartları asılan çadırda patates, soğan, kabak, domates, salatalık, biber ve patlıcan, marketlerdekinden daha uygun fiyata tüketiciye satılacak. Kredi kartının da geçerli olacağı tanzim çadırlarında fiyatlar Pazartesi günü belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek ürünler, kar amacı gütmeden halka verilecek.

Abdi İpekçi Parkı'nın yanında Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı gibi alanlarda toplam 30 tanzim çadırı daha kurulacak. Başkent'te vatandaşlar, bu noktalardan daha uygun fiyata alışveriş yapabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, tanzim satış noktalarında sebzelerin üreticiden direkt tüketiciye satılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Reel olmayan artışlar ve enflasyonla mücadele çerçevesinde vatandaşlarımıza belli noktalarda daha ucuz ve üreticiden doğrudan tüketiciye ulaştırılan bir sistemin kurulması istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşeni, yapmış oluyoruz. Ankara'da 30 noktada benzer uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Özellikle piyasada bazı piyasa simsarlarının istismar ettiği ürünleri vatandaşlarımıza ucuz bir şekilde ulaştırmış olacağız. Satışlarda suistimallerin önünü kesmek için kişi başı kota koyduk. Buralardan uygun fiyata alınan ürünlerin başka yerlerde satılmasını önlemek için bunu yaptık. İnsanların ihtiyaçlarını görmek, onların ihtiyaçlarına yönelik olarak istismarı önlemek maksadıyla bu kota uygulamasını yaptık." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ekonomi
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