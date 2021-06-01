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ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI - Son Dakika

ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI

01.06.2021 12:03

ANKARA'da kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda koranavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitim yeniden başladı.

ANKARA'da kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda koranavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitim yeniden başladı. Uzun bir aradan sonra eğitime başlayan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme kapsamında, bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim başladı. Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli şekilde sıraya girdi.

Okul Müdürü Serpil Köse, öğrencilere hitap ederek, "Pandeminin yarattığı zorlukların karşısında geçirmiş olduğumuz uzaktan eğitim süreci bize sizlerin ne denli güçlü ve cesur olduğunuzu, hiçbir zaman çalışmaktan yılmadığınızı gösterdi. Derslerinizi düzenli olarak takip ettiğinizi, ödevlerinizi yaptığınızı, öz disiplininizi sağlamak ve kararlılık konularından ne denli üstün niteliklere sahip olduğunuzu görmekten gurur duyduk. Yeni dönemin öğretmenlerimiz ve sizler için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öğrenciler, törenin ardından dezenfekte edilen sınıflarına girerek ders başı yaptı.

ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI
ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI
ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI
ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI

Koronavirüs, Çankaya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA İLKOKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI - Son Dakika


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