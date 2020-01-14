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Ankara'da "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
15 İmam Hatip ortaokulunun katıldığı yarışmada, Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mahmut Enes Alpsümer birinci, Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Fatih Günesen ikinci, Sincan Şehit Yasin Yüce İmam Hatip Ortaokulu'ndan Baran Özdemir üçüncü oldu.
Yarışmanın sonunda dereceye girenlere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.
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