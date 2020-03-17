Ankara'da indirimli öğrenci abonman kartlarında mağduriyet yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da indirimli öğrenci abonman kartlarında mağduriyet yok - Son Dakika

Ankara'da indirimli öğrenci abonman kartlarında mağduriyet yok

6 saat önce

EGO Genel Müdürlüğü, bir aylık geçerli olan abonman kartının yanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kullanılmayan bakiye kadar kartlara geri yükleme yapacak.

Ankara'da indirimli öğrenci abonman kartlarında mağduriyet yok, System.String[]

EGO Genel Müdürlüğü, bir aylık geçerli olan abonman kartının yanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kullanılmayan bakiye kadar kartlara geri yükleme yapacak.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine ulaşan öğrencilerin talebi üzerine 60 TL'ye 200 binişlik indirimli öğrenci abonman kartının okulların tatil edilmesi nedeniyle kullanılamaması sonucu hak kaybı doğurmaması için düzenleme yapılması talimatını verdi.


Başvuru yapılması gerekiyor


Öğrencilerin ekonomilerine destek olmak amacıyla başlatılan aylık abonman indirimli kartlarını okulların tatil olması nedeniyle kullanamayan öğrenciler, yeni düzenleme sayesinde mağduriyet yaşamayacak. EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, indirimli öğrenci abonman kartlarının kullanım süresinin teknik olarak uzatılamadığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin Başkent 153'e ya da EGO Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları halinde kullanmadıkları biniş ücretlerini bakiye olarak kartlarına geri yükleyebileceğiz. Kartların kullanılmayan kısımları Türk Lirası olarak kartlarına iade edilecek. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik'te geçerli olan ve tek binişte 30 kuruşa seyahat imkanı veren 200 binişlik abonman kartı 10 kez kullandığında 3 TL ödenirken örneğin kalan 190 biniş karşılığı 57 TL öğrencilerin kartlarına geri yüklenecek. Başvuru yapmayan öğrencilerin kartlarına bakiye yüklemesi yapılmayacak" bilgisini verdiler. - ANKARA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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