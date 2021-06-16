Son dakika haber! İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kardeş işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kardeş, çalıştıkları okul inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu öldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi 1922. Sokak üzerindeki okul inşaatının iskelesi henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede 7'nci katta bulunan Şaban (47) ve Mustafa Tınış (51) kardeşler, yere düşerek hayatını kaybetti.

Kardeşlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında polisin, inşaatın müteahhidinin ifadesine başvurduğu bildirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı kalıp ustası kardeşlerin cenazesinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.