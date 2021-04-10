Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (3) - Son Dakika

Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (3)

BAŞKAN YAVAŞ: SAĞ VE SOLDAKİ BİNALAR DA RİSKLİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü Açelya Apartmanı'nda inceleme yaptı. Başkan Yavaş, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, Açelya Apartmanı'nın sağındaki ve solundaki binaların da risk taşıdığını belirterek, "Önündeki binanın da sarsıntıdan dolayı yıkım esnasında problem olacağı söyleniyor. İçtekini yıkıp hafriyatı oradan alındıktan sonra belli olacak. Daha sonra bu yıkıntı bir yerde toplanacak, ailelerin kendi özel mallarını oradan seçmeleri sağlanacak. Koordinasyon merkezi kuruldu. Vatandaşların bundan sonra iskanı konusunda yapılacak işlerde koordine sağlanıyor. Kimse mağdur edilmeyecek. Bakanlık, valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi olarak herkes üzerine düşeni yapıyor" dedi.

'YAPI DENETİM RAPORU ALINMAMIŞ'Soruşturma detayları hakkında da bilgi veren Mansur Yavaş, "Şu ana kadar yapı denetim raporu alınmamış, müteahhit 'Ben başlamam, dedim' diye ifade vermiş. 'Ama beni dinlemedi' demiş. Soruşturması da devam ediyor" diye konuştu.Riskli apartmanın yıkımının ardından kaç binanın yıkılacağının belli olacağını belirten Yavaş, "Kira yardımı yapılacak, eşyaları verilecek ya da mevcut kurumların belediye dahil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elindeki dairelere yerleştirebiliriz. Önümüzdeki 1-2 gün içinde belli olacak" dedi.

Başkan Yavaş, yıkımın gece saatlerine kadar devam edeceğini söyledi.