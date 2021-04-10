Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (4) - Son Dakika

Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (4)

10.04.2021 21:11
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (4), System.String[]

HAFRİYAT, BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ YERDE AYRICA BİRİKTİRİLECEKÇankaya ilçesindeki Açelya Apartmanı'nda bina yıkım çalışmaları makaslı ekskavatör ile kontrollü şekilde devam ediyor.

HAFRİYAT, BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ YERDE AYRICA BİRİKTİRİLECEK

Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanı'nda bina yıkım çalışmaları makaslı ekskavatör ile kontrollü şekilde devam ediyor. Enkaz ise belediyenin belirlediği alanda ev sahiplerinin değerli eşyalarını bulabilmesi için ayrıca biriktirilecek. Bina kontrollü şekilde yıkılmaya çalışılırken, aniden yıkılması ihtimaline karşı da çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletildi. Binanın temelinin oynamasına neden olan iş makinası ise sarsıntıya neden olacağı gerekçesiyle olduğu yerden henüz kaldırılamadı.

HASSAS CİHAZLARLA ÖLÇÜM YAPILIYORYıkımına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çevresindeki binalarda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından lazerle sürekli ölçüm yapılıyor. Yıkım çalışmaları sırasında diğer binalarda meydana gelebilecek hareketlilikler hassas cihazlarla tespit ediliyor.Bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AFAD Başkanı Hamza Taşdelen ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sık sık yıkım alanına gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaların gece boyunca da devam etmesi beklenirken, aydınlatma için projektörler de alana getirildi. Binanın kendi kendine çökmeden kontrollü bir şekilde yıkılmasının 2 günü bulabileceğini söyleyen ekipler Açelya Apartmanın yıkımın ardından çevredeki diğer 20 binanın oturmaya uygun olup olmadığı hakkında rapor düzenleneceğini belirtti.

Buğra OLAÇ-Celal ATALAY/ANKARA,


Güvenlik Önlemleri, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (4) - Son Dakika


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