Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (5) - Son Dakika

MÜTEAHHİT, HAFRİYAT ŞİRKETİ SAHİBİ VE KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan inşaat kazısında Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşması nedeniyle, süren soruşturmada gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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