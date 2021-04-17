İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı

17.04.2021 04:37

Çankaya ilçesinde, yanındaki alanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle zemininde yarıklar oluşan üç katlı bina, boşaltıldı.

Çankaya ilçesinde, yanındaki alanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle zemininde yarıklar oluşan üç katlı bina, boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'taki boş arsada yaklaşık 3 hafta önce müteahhit G.T. tarafından bina yapım çalışmalarına başlandı. Kazı alanının bitişiğindeki üç katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı'nın temelinden dün toprak kayması oldu. Hasar gören apartmanın sakinleri, durumdan endişe duyarak yetkililere haber verdi.

Olay yerine polis, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Apartmanı'ndaki vatandaşlar, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için tahliye edildi. İnşaatın bulunduğu sokağa da güvenlik şeridi çekildi.

Evlerinden tahliye edilen ve konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerine yönlendirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, müteahhidin polise ifade vereceği ve inşaat çalışmalarının tekrar başlayıp istinat duvarının yapılacağı öğrenildi.

İnşaatın hemen yanı başındaki Yenidoğuş Apartmanı'nın sakinleri de büyük tedirginlik yaşıyor.

"Korkudan içeri giremiyoruz"

Saadet Apartmanı sakinlerinden Mustafa Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları binadaki kayma nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu, yetkililerin bir an önce soruna müdahalede bulunmalarını beklediklerini söyledi.

Gamze Silay da kazıyı yaptıran müteahhide tepki göstererek, yeni başlanan inşaat kazısı nedeniyle daha önce de uyarılar yaptıklarını ifade etti.

Fizibilite çalışması yapılmadan kazı yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Silay, şunları kaydetti:

"Kazı 3 hafta kadar sürdü. Ayın 12'sinde gördük arka bahçeye geçemiyoruz. Polis geldi, kaç kere karakola gittik. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Can güvenliği yok, şu demirleri yeni koydu. 3 hafta orası 10 metre kazılı durdu. Çocuk merdivene değil de aşağıya gitse uçurumdan uçtu, umurunda değil adamın 2 bina da tehlikede şu anda. Belediye geliyor, zabıta geliyor, rapor veren yok. Belediyeden geldiklerinde, 'Korkmayın bir şey olmaz.' dediler. Bizi geri evlerimize soktular. Bugün yan binadan bağırıyorlardı. 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz' diye. Çatlaklar var ama dikey çatlak olmadığı için belediye yetkililerimiz sorun olmadığını söylüyor. Ben sallanıyorum çatır çatır sesler duyuyorum. Kayalar aşağı düşüyor. Bugün de aynı şekilde evlerimize dönebiliriz, çünkü aynı işlemi pazartesi günü de yaptık. Müteahhit beyefendiye 10 gün süre verdiler, 10 gün içinde istinat duvarı yapacakmış. Korkmamıza gerek yokmuş. Müteahhit 'Temelimi atmadan istinat duvarı yapamam.' dedi ve kabul edildi. Böyle bir şey var mı?"

Saadettin Kaya ise akşam saatlerinde inşaat çalışması olan alanda göçük yaşandığını, bu nedenle evlerinde tedirgin olduklarını aktardı.

"Olayın takipçisi olacağız"

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül de Açelya Apartmanı'ndaki yaşanan olayın ardından Tevekküller Sokak'ta da benzer bir durumun olduğunun kendilerine iletilmesi üzerine olay yerine geldiklerini söyledi.

Meclis üyeleriyle hemen Çankaya Belediyesine ihbarda bulunup vatandaşların mağdur olmaması ve önlem alınması konusunda belediye yetkilileriyle görüştüklerini anlatan Hasgül, "O çerçevede müteahhit firma, yapı denetim firması buraya davet edildi ve ivedilikle buraya müdahale edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Biz de 'Olayın takipçisi olacağız' dedik. Çünkü burada vatandaşlarımız mağdur, korku içerisinde evlerinde yaşamaya çalışıyorlar, tedirginlik var." ifadelerini kullandı.

Hasgül, sorunun müteahhidin inisiyatifine bırakılmayacak kadar ciddi olduğunu vurgulayarak, "Bu tip rizikolu yapılarda aslında ilk önce istinat duvarının ruhsatının, ondan sonra inşaat ruhsatının verilmesi gerekiyor. Bu konuya biz bakacağız eğer böyle bir durumsa zaten ruhsatın veriliş tarzının da yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Rizikoysa, rizikonun en büyüğü burada var, binaların dibine kadar kazı yapılmış, binalar çatlamış, insanlar burada yaşamaya çalışıyor. Bu normal bir durum değil, takipçisi olacağız." diye konuştu.

İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı

Hisarcık, Çankaya, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı - Son Dakika


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