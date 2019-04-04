Son Dakika Haberleri: Ankara'da İnşaat Mühendisi, Demirci Ustasını Vurdu

Ankara'da İnşaat Mühendisi, Demirci Ustasını Vurdu

27 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı demirci ustası Mesut E.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı demirci ustası Mesut E.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki Bağkur Sitesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat mühendisliği yapan İsmail B., alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı demirci ustası Mesut E. ile tartışma yaşadı. Kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda İsmail B., belindeki tabancayla Mesut E.'ye iki el ateş etti. Mesut E., göğsüne gelen kurşunla ağır yaralanırken, İsmail B. 34 RU 6980 plakalı otomobiline binerek kaçmaya çalıştı.

SİTE BEKÇİSİ KAÇMASINA ENGEL OLDU

Silah seslerini duyan devriye görevindeki polis ekipleri, hızla sitenin nizamiyesine geldi. Site bekçisi, kaçmaya çalışan otomobilin önüne bariyeri kapatarak, aracın çıkışına engel oldu. Site çıkışında önü kesilen İsmail B., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı Mesut E., polisin çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, Güncel
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