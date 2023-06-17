Ankara''nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi''nde meydana gelen olayda, Sezer Uğur (23) kiremit dolu yük asansörünün altında kaldı.
Asansörün henüz düşme sebebi belli olmazken işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Uğur''un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sezer Uğur''un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu''na sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da İnşaat Yük Asansörü Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika