Ankara'da İnşaat Yük Asansörü Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da İnşaat Yük Asansörü Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

17.06.2023 19:47

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kiremit dolu inşaat yük asansörünün altında kalan Sezer Uğur (23) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur'un öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ankara''nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi''nde meydana gelen olayda, Sezer Uğur (23) kiremit dolu yük asansörünün altında kaldı.

DÜŞME SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Asansörün henüz düşme sebebi belli olmazken işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Uğur''un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ankara''da inşaat yük asansörü kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU''NDA

Sezer Uğur''un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu''na sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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