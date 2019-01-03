Son Dakika Haberleri: Ankara'da İnşaatta Duvar Yıkıldı: 1 Yaralı

Ankara'da İnşaatta Duvar Yıkıldı: 1 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısında inşaat halindeki iş yerinin duvarı yıkıldı.

Ankara'da İnşaatta Duvar Yıkıldı: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısında inşaat halindeki iş yerinin duvarı yıkıldı. Olayda moloz yığınları altında kalan 1 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Anafartalar Mahallesi'ndeki itfaiye meydanında bulunan Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısında inşaat halindeki bir dükkanın duvarı yıkıldı. Moloz yığının altında kalan işçi Mesut İ. yaralandı. Olay sonrası diğer işçiler durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından moloz yığınları arasından çıkarılan Mesut İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

İşçi, Ankara, Güncel
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