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Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

09.02.2022 21:50
Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce dün insan ticaretinin önlenmesine yönelik 2 adrese operasyon yapıldı.

Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhşa zorlandıkları değerlendirilen 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 5 bin 30 lira, 290 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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