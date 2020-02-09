Ankara'da insana ait kafatası bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da insana ait kafatası bulundu - Son Dakika

Ankara'da insana ait kafatası bulundu

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş bir arazide insana ait olduğu tespit edilen kafatası bulundu.

Ankara'da insana ait kafatası bulundu, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş bir arazide insana ait olduğu tespit edilen kafatası bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesindeki Orta İmrahor Mahallesinde başıboş köpeklerden rahatsız olan vatandaşlar, belediye yetkililerine ihbarda bulunarak yardım istedi. Bölgeye gelen yetkililer, köpeklerin bulunduğu boş arazide çalışma yaptı. Yetkililer, yaptıkları incelemede, köpeklerin bulunduğu alanda insana ait bir kafatası buldu. Olay üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olay yeri incelemesinin ardından kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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