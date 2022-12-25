Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederkeni Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çaprak'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İş insanı, tartıştığı akademisyen arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.