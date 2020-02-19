Ankara'da iş insanı, çiftlik evinde ölü bulundu - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iş insanı Halil Işık (68) çiftlik evinde ölü bulundu.

İş insanı Halil Işık'tan haber alamayan yakınları, dün akşam Sünlü Mahallesi'ndeki çiftlik evine gitti. İçeriye giren yakınları, Işık'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Işık'ın öldüğü belirlendi. Işık'ın cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kahramankazan ilçesinde medikal ürünler üreten fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Işık'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.